Антитела к коронавирусу нашли у почти 40% обследованных в Тюмени. Фото - pixabay.com.

Антитела к коронавирусу нашли у почти 40% обследованных в Тюмени. В исследовании принимают участие 650 человек.

– Добровольцы, участвующие в пострегистрационных клинических испытаниях вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», получили первые прививки. Через 21 день у них снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Стало известно, что после медобследования у 30 – 45% уже есть собственные антитела к возбудителю заболевания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо вступила в ряды добровольцев, на которых испытают вакцину «ЭпиВакКорона».

1 декабря в Тюменском государственном медицинском университете началась третья фаза клинических испытаний вакцины. По информации вуза, уже сформирован пул из 650 добровольцев, большинство которых составляют сотрудники образовательных и медицинских учреждений. Из них к вакцинации допустят 500 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне самой интересно». Главный тюменский санврач – среди добровольцев, на которых испытают вакцину от коронавируса

Галина Шарухо считает, что лучше привиться, чем переболеть (подробнее)