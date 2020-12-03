В Тюмени малышка отравилась салициловой кислотой. Фото - Ирина Бердюгина.

В Тюмени двухлетняя девочка отравилась раствором салициловой кислоты. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, сегодня малышка чувствует себя хорошо благодаря вовремя оказанной помощи медиков и уже находится дома.

Мама маленькой пациентки вспоминает, что поставила рядом с дочкой открытый пузырек с раствором и отвернулась буквально на секунду. Она, по ее словам, не предполагала, что ребенок сможет дотянуться до бутылька и так быстро выпить жидкость. Женщина пояснила, что этим спиртовым раствором обрабатывала дочери проколотые мочки ушей.

Прибывшая бригада медиков в домашних условиях провела безопасное промывание желудка с помощью зонда, а после, установив капельницу, доставила девочку в областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи напоминают, что при попадании кислоты на слизистые нужно обильно промыть полость рта, наклонив голову ребенка вперёд. После предложите выпить воды, которая промоет пищевод и разбавит концентрацию попавшей кислоты в желудок. Рвоту вызывать ни в коем случае нельзя: это спровоцирует повторный ожог.