Сбер представил Стратегию развития до 2023 года. Фото предоставлено "КП".

Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Как отметил президент Сбербанка Герман Греф, основные задачи стратегии-2020 решены, что позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

Сбер за три года стратегии выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, расширил свое присутствие за его пределами и вошел практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов. При этом не просто цифровизируя отдельные продукты или сервисы, а трансформируя целые рынки и создавая новые. Сбер реализовал свою технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V и сам создает уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, девайсы). Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию, Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и выплатил более одного триллиона рублей дивидендов за три года.

Главная цель стратегии-2023 Сбера – стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы, которая работает по формуле 2+2=5.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

– Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего, бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель – экосистем».

Ключевые финансовые цели стратегии-2023:

• Рентабельность капитала (ROE) >17%.

• Среднегодовой рост нефинансового бизнеса >100%.

• Достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%.

• Уровень дивидендных выплат – 50%.

Руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов. В частности, среди основных амбиций новой стратегии были названы:

• Топ-3-5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии.

• Развитие цифровой платформы Platform V, которая остается ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера.

• Развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.

• Увеличение ипотечного портфеля более чем на 30% до 2023 года благодаря сервису «ДомКлик».

• Использование к 2023 году в 100% процессов банка искусственного интеллекта, что повлечет за собой финансовый эффект в 360 млрд рублей в ближайшие 3 года.

• Выпустить свой СуперАпп и запустить собственный универсальный кросс-категорийный маркетплейс в 2021 году.

• Рост корпоративного кредитного портфеля на 15% к концу 2023 года.