Программа подготовки цифровых кадров «КЛИК» завершилась торжественным мероприятием Фото: pixabay.com

2 декабря состоялось торжественное онлайн-мероприятие, посвященное завершению акселерационно-образовательной программы «КЛИК».

В нем приняли участие управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский, руководитель программы «КЛИК» Мария Спиринг, академический директор программы «КЛИК» Вадим Нарейко, проректор по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис Искандер Бариев, директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова, а также лидеры команд, представляющие «Почту России», Аэрофлот, «Трансмашхолдинг» и другие коммерческие и государственные структуры.

На мероприятии стейкхолдерам, заказчикам от компаний и органов власти, институтам развития и инвесторам были представлены лучшие проекты, разработанные в ходе реализации программы «КЛИК».

Управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский выразил благодарность командам со всей страны и отметил, что «перед организаторам стояла большая задача: каждый участник должен был не только привнести в проект свои идеи и задачи, но и получить на выходе конкретный результат – техническое задание, минимальный значимый продукт или прототип, готовый к масштабированию». Господин Подольский отметил, что участники успешно справились с поставленными задачами, а реализация заявленных проектов будет способствовать экономии миллиардов рублей.

Напомним, что тематические площадки были посвящены направлениям работы промышленных предприятий, вопросам здравоохранения, образования, оптимизации бюджетной системы, региональным решениям в различных сферах, маршрутизации и логистики, архивам и документообороту, а также проектам Росстата, «Почты России», Аэрофлота.

Показателен пример команд «Почты России»: 885 сотрудников компании смогли дойти до финала образовательной программы. Работа над реальными проектами велась по более чем 40 тематикам, которые находятся в контуре работы «Почты России» и многие из которых войдут в инвестиционный портфель компании. Отдельное внимание руководитель Корпоративного университета «Почты России» Юлия Чередникова уделила грамотному выстраиванию образовательного трека, отметив, что «обучение велось по индивидуальной траектории, что помогло сонастроить темы в соответствии с потребностями организации. Мы гордимся тем, что 23 команды «Почты России» вошли в топ-100 по результатам программы, а 70 процентов команд дошли до этапа разработки MVP-прототипа».

В ходе мероприятия были отмечены и успехи региональных участников, в том числе команд от Тюменской области. По словам организаторов, субъект уже не первый год предлагает интересные проекты и демонстрирует действительно «цифровой» взгляд на окружающую действительность. Было отмечено, что проекты Тюменской области были в основном сосредоточены на вопросах цифровизации регионального управления.

Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК» реализуется Университетом 20.35 совместно с Университетом Иннополис в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». В рамках «КЛИК» проходят две программы – «КЛИК-Интенсив» (24 часа) и «КЛИК CDO» (108 часов). Акселерационно-образовательный формат «КЛИК-CDO» предусматривает обучение цифровым компетенциям, а также проработку собственных проектов. После конкурсного отбора проектов и решений в программе приняли участие более 600 команд из 64 регионов России.