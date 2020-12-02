«Синтетика, героин». Прокуратура рассказала о наркотической вечеринке в Тюмени, после которой девочка впала в кому

Прокуратура рассказала о наркотической вечеринке в Тюмени, после которого девочка впала в кому. Фото - pixabay.com.

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего жителя Сургута. Молодой человек склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков.

– Злоумышленник в июне 2020 года приехал в Тюмень и какое-то время жил дома у друга детства, после чего съехал на съемную квартиру. Рано утром 11 июля он с 16-летней сестрой друга приехал к двум знакомым на съемную квартиру. Обвиняемый стал угощать всех наркотиками, дал их девушке. Сам он начал употреблять запрещенные вещества с 12 лет, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Юная горожанка дважды употребила синтетический наркотик, а потом еще и героин. Наступило тяжелое отправление, она впала в кому. Северянин спешно покинул квартиру. Его удалось задержать и заключить под стражу спустя две недели.

В ведомстве отметили, что потерпевшая находится в тяжелом состоянии. По этому уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.