Погода на 3 декабря в Тюмени: ясное утро, мороз

В Тюмени утро будет ясным и морозным. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 декабря, погода в Тюмени порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 21 градус, днем – минус 15. Вечером столбики термометров покажут 16 – 17 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.