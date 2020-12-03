В Тюмени завлабораторией купила несуществующие билеты на поезд. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступило сообщение от 37-летней заведующей лабораторией. Женщина рассказала, как попалась на уловки интернет-мошенников.

Местная жительница пояснила, что хотела купить железнодорожные билеты на одном из сайтов. Выбрав подходящее объявление, она совершила оплату через платежную систему портала.

– Позже выяснилось, что сайт оказался ненастоящим, и деньги ушли на счет неустановленного банка. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом полиции возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника.