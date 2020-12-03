Ишимец стал жертвой мошенника при покупке автомобиля. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть омутинской полиции с заявлением обратился житель Ишимского района. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенника.

Заявитель хотел приобрести отечественный автомобиль и на известном сайте в интернете нашел объявление о продаже подходящего ему транспорта. Продавец пояснил, что он не единственный покупатель, который хочет приобрести авто и, чтобы зарезервировать за собой транспортное средство, необходимо внести предоплату.

– Мужчина, переведя через мобильное приложение 3 300 рублей на указанную злоумышленником банковскую карту, получил от продавца адрес, где можно посмотреть машину. Приехав в село Вагай, потерпевший обнаружил, что по этому адресу уже давно никто не проживает, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.