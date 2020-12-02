Ярковские школьники познакомились с новейшими конструкторами, которые могут помочь с профориентацией. Фото проекта «Крепкая семья».

2 декабря в Ярковский район в рамках федерального проекта «Крепкая семья» приехала «Конструктория PRO», мероприятие, в рамках которого школьники в игровой форме размышляют о том, какую профессию выбрать в будущем, а также прокачивают 50 необходимых для любой рабочей сферы soft-skills.

Фото проекта «Крепкая семья»

«Профессии состоят из навыков — прямо как в играх. И играми можно их прокачать! Так, например, работодатель будет учитывать не менее 50 так называемых soft-skills. И это далеко не все, так как наша жизнь состоит из сотен таких характеристик. Если школьники научатся вдумываться, что делают и попытаются извлечь максимальную пользу из сегодняшнего дня, то смогут сделать еще один шаг на пути к работе, которая будет не просто приносить деньги, но и сделает их счастливыми, — рассказывает куратор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. — В 2020 году «Конструктория Pro» переработала часть своих программ под новые требования соблюдения социальной дистанции и карантинных мер, и до конца года мы посетим ещё несколько районов области».

Фото проекта «Крепкая семья»

Также в рамках проекта библиотеке Ярковского района была подарена «Мотивационная библиотека подростка», в которой собраны самые интересные бест-селлеры, рассказывающие об основных профессиях так, как будто вы читаете художественную книгу, а не учебник.

Фото проекта «Крепкая семья»

Фото проекта «Крепкая семья»

А вот перечень навыков, или soft-skills, с которыми рекомендуют работать современные психологи и работодатели:

1. Ответственность

2. Этичность

3. Коммуникабельность

4. Творческое мышление

5. Логическое мышление

6. Стратегическое мышление

7. Внимание к мелочам

8. Дисциплина

9. Литературные способности

10. Быстрая адаптация

11. Усидчивость

12. Креативность

13. Умение работать в команде

14. Готовность к постоянному обучению

15. Широкий кругозор

16. Пространственное мышление

17. Склонность к изобретательству

18. Техническое мышление

19. Математическое мышление

20. Педагогическое мышление

21. Управленческое мышление

22. Склонность к прогнозированию

23. Владение Информационными Технологиями

24. Эстетическое чувство

25. Образное мышление

26. Готовность к междисциплинарному взаимодействию

27. Знание языков

28. Гибкость мышления

29. Настойчивость

30. Мотивация

31. Физическая форма

32. Точность

33. Умение работать с большим объемом данных

34. Оперативность

35. Тайм-менеджмент

36. Обучаемость

37. Системное мышление

38. Стрессоустойчивость

39. Любовь к ручному труду

40. Честность

41. Лидерские качества

42. Самостоятельность

43. Бесконфликтность

44. Доброжелательность

45. Инициативность

46. Стремление к рационализации

47. Развитая память

48. Критическое мышление

49. Решение сложных задач

50. Эмоциональный интеллект