Ярковские школьники познакомились с новейшими конструкторами, которые могут помочь с профориентацией. Фото проекта «Крепкая семья».
2 декабря в Ярковский район в рамках федерального проекта «Крепкая семья» приехала «Конструктория PRO», мероприятие, в рамках которого школьники в игровой форме размышляют о том, какую профессию выбрать в будущем, а также прокачивают 50 необходимых для любой рабочей сферы soft-skills.
Фото проекта «Крепкая семья»
«Профессии состоят из навыков — прямо как в играх. И играми можно их прокачать! Так, например, работодатель будет учитывать не менее 50 так называемых soft-skills. И это далеко не все, так как наша жизнь состоит из сотен таких характеристик. Если школьники научатся вдумываться, что делают и попытаются извлечь максимальную пользу из сегодняшнего дня, то смогут сделать еще один шаг на пути к работе, которая будет не просто приносить деньги, но и сделает их счастливыми, — рассказывает куратор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. — В 2020 году «Конструктория Pro» переработала часть своих программ под новые требования соблюдения социальной дистанции и карантинных мер, и до конца года мы посетим ещё несколько районов области».
Фото проекта «Крепкая семья»
Также в рамках проекта библиотеке Ярковского района была подарена «Мотивационная библиотека подростка», в которой собраны самые интересные бест-селлеры, рассказывающие об основных профессиях так, как будто вы читаете художественную книгу, а не учебник.
Фото проекта «Крепкая семья»
Фото проекта «Крепкая семья»
А вот перечень навыков, или soft-skills, с которыми рекомендуют работать современные психологи и работодатели:
1. Ответственность
2. Этичность
3. Коммуникабельность
4. Творческое мышление
5. Логическое мышление
6. Стратегическое мышление
7. Внимание к мелочам
8. Дисциплина
9. Литературные способности
10. Быстрая адаптация
11. Усидчивость
12. Креативность
13. Умение работать в команде
14. Готовность к постоянному обучению
15. Широкий кругозор
16. Пространственное мышление
17. Склонность к изобретательству
18. Техническое мышление
19. Математическое мышление
20. Педагогическое мышление
21. Управленческое мышление
22. Склонность к прогнозированию
23. Владение Информационными Технологиями
24. Эстетическое чувство
25. Образное мышление
26. Готовность к междисциплинарному взаимодействию
27. Знание языков
28. Гибкость мышления
29. Настойчивость
30. Мотивация
31. Физическая форма
32. Точность
33. Умение работать с большим объемом данных
34. Оперативность
35. Тайм-менеджмент
36. Обучаемость
37. Системное мышление
38. Стрессоустойчивость
39. Любовь к ручному труду
40. Честность
41. Лидерские качества
42. Самостоятельность
43. Бесконфликтность
44. Доброжелательность
45. Инициативность
46. Стремление к рационализации
47. Развитая память
48. Критическое мышление
49. Решение сложных задач
50. Эмоциональный интеллект