В Тюмени молодые люди подрались на встрече общего друга из армии. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию областного центра поступила информация из больницы. К ним доставили пациента, которого кто-то побил. Участковый уполномоченный выяснил, кто это сделал.

Страж порядка задержал 20-летнего студента одного из тюменских техникумов. В результате проверки выяснилось, что в день происшествия произошел конфликт между молодыми людьми, которые познакомились на встрече общего друга из армии.

– Злоумышленник, требуя платы за проезд в такси, нанес потерпевшему удар в челюсть кулаком, тем самым причинил ему вред здоровью средней тяжести, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Местный житель находится под подпиской о невыезде.