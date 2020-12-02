Пьяный рыбак из Сургута покалечил двоих друзей на тюменской трассе. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Сургута. Мужчина совершил серьезное ДТП, в результате которого серьезные травмы получили два пассажира.

1 сентября 2020 года северянин с двумя знакомыми на Toyota Land Cruiser приехал из Сургута в поселок Тугалово Уватского района на рыбалку. Все трое распивали спиртное, потом двое рыбаков легли спать в машине, а фигурант сел за руль. В третьем часу ночи он в районе 456-го километра автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск съехал в кювет.

– В декабре 2017 года водителя уже привлекали к уголовной ответственности за пьяное вождение и лишили водительских прав. На момент ДТП их у него не было, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, горе-водителя на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.