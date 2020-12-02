В тюменском микрорайоне появился тротуар после жалобы жителя в прокуратуру. Фото - pixabay.com.

В прокуратуру Тюмени пожаловался горожанин. Мужчина заявил, что в микрорайоне Утешево отсутствуют тротуар и неплохо бы по этому случаю организовать проверку. Что ведомство и сделало.

– На участках улиц Утешевская, Купцов Кухтериных, Замкова и Школьной нет благоустроенного пешеходного тротуара. Местным жителям приходилось двигаться с транспортным потоком, подвергая свою жизнь опасности. К тому же, рядом расположена школа, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сотрудники ведомства направили в администрацию областной столицы информацию, чтобы там приняли необходимые меры по благоустройству. Согласно ответу администрации, на сегодняшний день проведены работы по устройству тротуаров, освещения, установки дорожных знаков, ограждению и водоотведению.