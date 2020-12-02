Тюменке не давали материнский капитал из-за временной прописки. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменке в управлении соцзащиты отказали в получении регионального материнского капитала. Сотрудники ведомства заявили, мол, у нее нет регистрации по месту жительства на территории области. Та, в свою очередь, предоставила им временную прописку. Точку в деле поставила прокуратура.

– Женщина проживает со своей семьей в Упоровском районе с 2010 года, имеет временную регистрацию, дети посещают детский сад и школу, супруг работает на местном сельскохозяйственном предприятии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в Заводоуковский районный суд с иском о признании незаконным отказа в выплате регионального материнского капитала. Суд его удовлетворил. В настоящее время решение инстанции исполнено, многодетная мать получила 100 тысяч рублей.