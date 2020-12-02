Банк УРАЛСИБ предлагает программу накопительного страхования жизни «Достойное будущее» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу накопительного страхования жизни «Достойное будущее» от СК «УРАЛСИБ Жизнь», которая позволяет сформировать накопления к определенному сроку и обеспечить дополнительную поддержку в случае непредвиденных обстоятельств.

Клиент может выбрать комфортный для него срок страхования для формирования капитала (от 5 до 30 лет) и периодичность взносов (единовременно, раз в квартал, раз в полугодие, или раз в год). Минимальный взнос составляет 40 000 рублей в год. Также клиент выбирает размер фиксированной страховой суммы, максимальный размер которой составляет 1 млн рублей. Программа доступна клиентам в возрасте от 18 лет на дату заключения договора и до 65 лет на момент окончания договора.

Клиенты с премиальным обслуживанием могут выбрать формирование накоплений в рублях и в долларах США – при минимальных взносах 120 000 рублей в год или 2 000 долларов США в год. Размер фиксированной страховой суммы – до 5 млн рублей или 50 000 долларов США.

Программа «Достойное будущее» предусматривает повышенные страховые суммы. По окончании действия полиса, заключенного на срок от 10 лет в рублях с единовременной или ежегодной уплатой взносов, клиент получает до 115% от взносов (уровень страховой суммы по риску «Дожитие до окончания срока страхования» варьируется в зависимости от срока договора, периодичности уплаты взносов и валюты, но в любом случае составляет не менее 100% от суммы внесенных средств). При уходе застрахованного лица из жизни в результате несчастного случая – 110% от суммы взносов по договору с одновременной выплатой в размере 50% от суммы уплаченных взносов по риску «Уход из жизни по любой причине».

Кроме классических опций, которые клиент получает при оформлении полиса накопительного страхования жизни, в новую программу включен дистанционный сервис с телемедициной. Дополнительно в полисы на 5 – 10 лет включена безлимитная терапевтическая телемедицинская помощь, а также 3 консультации узкопрофильных специалистов в год, а в полисы на 10 и более лет к вышеперечисленному добавлены очные визиты к профильному врачу.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе НСЖ «Достойное будущее» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом СК «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

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