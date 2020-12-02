В Тюменской области скончались три пенсионера с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области умерли три пенсионера с коронавирусом. Это двое мужчин и женщина.

– Несмотря на усилия врачей, скончались мужчина, 63 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 61 год, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 78 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 134 пациента с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 160 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 18 587), 397 человек выздоровели (за весь период –14 903), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 22 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 116 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 310 человек находятся на перевахтовке.