Тюменцам рассказали о профилактике коронавируса дома. Фото - pixabay.com.

Тюменцам рассказали о профилактике коронавируса дома. Первым делом нужно обработать руки антисептиком и надеть тапочки.

– Протрите дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей, снимите маску и перчатки и утилизируйте их. Тщательно вымойте руки и лицо с мылом. Один раз в день проводите влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами. Проветривать помещения нужно как можно чаще, – порекомендовали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Если же в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. Вирус может находится в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и прочем.

Поэтому, кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, мытья рук и проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты.