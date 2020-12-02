У тюменцев из кранов потекла мутная вода. Фото - "Росводоканал Тюмень".

Жители некоторых районов Тюмени стали жаловаться на ухудшение качества воды. В «Росводоканал Тюмень» объяснили, что произошло.

– 27 ноября мы подключали к магистральным сетям новую трубу, проложенную к селу Каскара. Для этого необходимо было осушить водовод, по которому в город поступает вода с Велижанского водозабора. Чтобы не оставить жителей половины областного центра без воды на сутки, мы изменили гидравлический режим в системе водоснабжения и пустили воду по кольцевой линии, – рассказали в компании.

Оказалось, что как раз изменение режима движения ресурса в старых чугунных и стальных трубах и спровоцировало повышение мутности воды. Теперь бригады водопроводчиков круглосуточно промывают сети.

В компании также отметили, что водовод на Каскару построен по концессионному соглашению с Тюменским районом. Ввод в эксплуатацию нового водовода обеспечит доступ к чистой воде для 14 тысяч местных жителей.