Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 декабря 2020 года увеличилось на 160 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 160 и составило 18 587 человек.

За последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 589 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 882 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 347 401 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровело 1 830 349 человек.