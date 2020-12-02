В Тюменской области возвели ледяной мост. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В Уватском сельском поселении открылась ледовая переправа. Ледяной мост связывает правый и левый берег реки Иртыш. Таким образом обеспечивается бесперебойное передвижение жителей села, доставка продуктов, медикаментов и других необходимых для граждан товаров.

– В течение трех недель дорожные службы заливали и наращивали толщину льда. На сегодняшний день средняя его толщина составляет 46 сантиметров, что позволяет организовать движение для автомобилей с массой до пяти тонн, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что ледовая переправа оборудована двумя полосами для движения автомобилей, пешеходной дорожкой, а также пунктами обогрева и щитами со средствами спасения.