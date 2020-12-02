В Тюменской области мужчину насмерть придавило деревом. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

31 октября утром обвиняемый валил лес в районе Южно-Гавриковского месторождения на территории Уватского района. Перед трагедией он спиливал дерево бензопилой, однако не прекратил работу, видя, что недалеко от него находится коллега.

– Дерево упало на мужчину, причинив открытую травму головы. Потерпевший скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты собрали и закрепили доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.