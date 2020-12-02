Белые медведи вернутся в Тюмень перед Новым годом. Фото - СУЭНКО.

Белые светодиодные медведи вернутся в Тюмень перед Новым годом. Их установят в центре областной столицы. Косолапые, получившие звездную популярность, снова порадуют своим видом горожан.

В настоящее время искусственные животные находятся на площади Тобольского кремля. Местные жители дали им имена: маму медведицу назвали Шишка, а медвежат прозвали за поведение и привычки Морошка, Сонька и Тучка.

– Морошка обожала вкусную северную ягоду, а Сонька любил поспать после вкусного обеда из рыбки с реки Иртыш, – объяснили в СУЭНКО. Отметим, что по версии тюменцев медведицу зовут Матильда Потаповна, а ее детей – Умка, Пломбир и Топтыжка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре к Новому году установят и нарядят 47 елок. В настоящее время начат монтаж пушистой красавицы на Никольской площади у Строительного института ТИУ, а также в сквере Депутатов. Главную елку Ленинского округа наряжают на площади у Тюменского технопарка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Засверкает всеми цветами радуги: Тюмень к Новому году украсят 47 елок

Главную пушистую красавицу Ленинского округа наряжают у технопарка (подробнее)