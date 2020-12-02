В Тюмени известный бар закрыли из-за нарушений. Фото - 2 ГИС.

В Тюмени временно закрыли предприятие общественного питания – бар «Фибоначчи», который находится на улице Монтажников, 59. Сотрудникам заведения придется отдохнуть не меньше месяца: именно на такой срок приостановлена деятельность бара.

Проверка в заведение нагрянула 14 ноября. В этот день главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора осмотрел помещения и нашел нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, сотрудники питались прямо на рабочих местах в производственном помещении. Там, кстати, установлена одна раковина, где мыли руки, посуду и продукты питания. А в производственном помещении отсутствует приточная система вентиляции.

– Представитель ООО «Фибоначчи» в судебном заседании не отрицал факт наличия указанных в административном протоколе нарушений. При этом пояснил, что принимаются меры для устранения выявленных нарушений. Постановление не вступило в законную силу, – отметили в Ленинском районном суде Тюмени.