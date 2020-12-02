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Сбербанк профинансировал приобретение 46 машин скорой помощи для Тюменской области

Вадим Бегун
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Сбербанк профинансировал приобретение 46 машин скорой помощи для Тюменской области. Фото предоставлено "КП".

Сбербанк профинансировал приобретение 46 машин скорой помощи для Тюменской области. Фото предоставлено "КП".

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало приобретение машин скорой помощи для медучреждений Тюменской области. Кредитная линия в размере 157 млн рублей была открыта компании «Автоград ГАЗ», которая получила госзаказ на приобретение новой техники.

Станции скорой помощи Тюмени получили 13 машин. Остальные 33 машины поступили в медучреждения региона в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и в некоторые села. Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать экстренную помощь и наблюдать за состоянием больных в пути.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Мы понимаем необходимость приобретения дополнительных автомобилей скорой помощи для нужд медицинских учреждений региона. В такое непростое время важно обладать всеми необходимыми ресурсами для спасения жизней. Уверен, что расширение автопарка будет способствовать оказанию качественной медицинской помощи большему числу пациентов с COVID-19.

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