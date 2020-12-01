Бесперебойное энергосбережение обеспечили в больницах Тюменской области

Больницам Тюменской области обеспечили гарантию бесперебойного электроснабжения, позаботились об этом «Россети Тюмень». Как сообщает энергокомпания, мощности получили шесть медицинских учреждений в селах Омутинское, Упорово, Большое Сорокино, Нижняя Тавда, а также медицинские центры «Верхний бор» и «Энергетик» в Тюменском районе.

В больницах работают аппараты ИВЛ, отключение которых от электропитания недопустимо, считают энергетики. Чтобы обеспечить бесперебойную работу медучреждений, энергетики установили резервные источники электроснабжения (РИСЭ). Они подстраховали даже те медучреждения, которые запитаны от сетей других территориальных сетевых организаций и не имеют такого резерва. Теперь больницы в случаях аварийной ситуации переключатся на независимые источники питания. Вместе с установленными у тюменских энергетиков 39 РИСЭ общей мощностью 5 130 кВт.

– Мы усилили контроль за электроснабжением социально значимых объектов, среди которых 34 медучреждения. Обеспечивая больницам надежное и бесперебойное электроснабжение, мы вносим вклад в оказание качественной медицинской помощи, функционирование систем жизнеобеспечения, – сказал руководитель тюменского филиала компании Кирилл Стрельцов.

Ранее компания обеспечила техприсоединение ФАПов в Заводоуковском, Нижнетавдинском и Голышмановском районах. Еще два амбулаторно-поликлинических пункта и еще четыре ФАПа компания подключила в Ишимском районе.