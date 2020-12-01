Завершены плановые ремонты на производственных объектах АО «Транснефть - Сибирь». Фото - АО «Транснефть - Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов. Мероприятия проводились в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Во время плановой остановки работы нефтепроводов Усть-Балык – Нижневартовск и Шаим – Конда специалисты выполнили ремонт и замену запорной арматуры и технологического оборудования. Кроме того, заменены два дефектных участка на магистральном нефтепродуктопроводе Тюмень – Юргамыш в период плановой остановки. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность объектов линейной части.

Для планового обследования трубопроводов подключены временные камеры пуска/приёма средств очистки и диагностики на ЛПДС «Демьянское», проведены работы по повышению надежности технологических трубопроводов подпорных насосных агрегатов на НПС «Холмогоры». Подключен к системе новый резервуар для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м на ЛПДС «Южный Балык». Заменена запорная арматура на ЛПДС «Каркатеевы», ЛПДС «Уват».

Плановые мероприятия выполнены с учетом требований охраны труда для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов. Работа трубопроводов была возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.