«Многие оправдывают коробейников». Тюменцам предлагают обсудить тему уличной торговли

Тюменцам предлагают обсудить тему уличной торговли. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

Тюменцам предлагают обсудить тему уличной торговли. По информации местных властей, основные очаги расположения стихийщиков в городе удалось локализовать, однако сотрудники администрации все так же фиксируют факты незаконной торговли на остановках и территориях возле дорог.

– Многие оправдывают коробейников тем, что они пожилые люди. Дескать, бабушек надо уважить и не тревожить, не гнать с насиженных мест. Хотя это, конечно, лукавство. На улице торгуют люди всех возрастов. Большая часть торгующих – люди трудоспособного возраста (35 – 47 лет) без официального места работы, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что стихийщики не принимают во внимание существующие правила и законы, не платят налоги, социальные выплаты в обязательные фонды РФ не проводят и пенсионных накоплений не делают. Как навести порядок в этой сфере, тюменцы могут обсудить на портале «Я решаю!».