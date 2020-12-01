«Не учится и не работает». Молодой тюменец на месте оплатил штраф за 92 нарушения ПДД

Молодой тюменец на месте оплатил штраф за 92 нарушения ПДД. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени автоинспекторы задержали «Ладу-Приору», 22-летний водитель которой не уплатил 92 штрафа за нарушения правил дорожного движения на сумму 105 500 рублей. В основном лихач любит нарушать скорость, делал он это 45 раз, еще 21 раз горожанин выехал за стоп-линию. Кроме этого, тюменец нарушал требования разметки, не пользовался ремнем безопасности, ездил без страхового полиса ОСАГО, с нечитаемыми номерными знаками и незаконной тонировкой.

– Задержанному объяснили, что сейчас его «Лада» будет арестована и отправлена на спецстоянку за неуплату штрафов. Лишь после этого автомобилист согласился на месте уплатить задолженность. По словам молодого человека, сейчас он нигде не учится и не работает. Задолженность ему помог уплатить один из родственников, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что штраф должен быть уплачен полностью не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа. Кстати, в течение первых 20 дней штраф можно заплатить со скидкой в размере 50%.