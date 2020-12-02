Погода на 2 декабря в Тюмени: ожидается похолодание

В Тюмени ожидается похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 декабря, в Тюмени день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 15 – 16 градусов, днем – минус 14 – 16. Вечером столбики термометров покажут 18 – 19 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.