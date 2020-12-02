Подруга семьи обокрала тюменскую пару. Фото - pixabay.com.

В полицию Тюменского района с заявлением о краже денег обратилась 45-летняя женщина. Материальный ущерб составил семь тысяч рублей.

Потерпевшая с подозреваемой знакомы около двух лет и дружат семьями. В день кражи друзья отдыхали дома у заявительницы и распивали спиртное. В какой-то момент их 40-летняя гостья засобиралась домой и незаметным для хозяев образом взяла из сумки деньги.

– Наличность женщина потратила на свои нужды, приобрела продукты, а также алкогольные напитки. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая сразу же обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее не судимая жительница поселка Боровский отпущена под подписку о невыезде.