Тюменец ударил друга ножом на прогулке. Фото - pixabay.com.

В отдел уватской полиции поступила информация от местного жителя о том, что в ссоре с приятелем молодой человек получил ножевое ранение. Полицейские задержали 27-летнего ранее судимого односельчанина.

Молодые люди в квартире потерпевшего распивали алкоголь. После застолья товарищи направились на левобережье районного центра. По дороге между приятелями произошел конфликт.

– Злоумышленник достал имеющийся при себе раскладной нож и ударил им обидчика в область левого бедра, причинив тем самым легкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.