Тюменка через суд добилась выплаты алиментов от дочери. Фото - УФССП по Тюменской области.

Жительница Ярковского района через суд добилась взыскания алиментов с собственной дочери. Несмотря на то что женщина получает пенсию, она пояснила, что дополнительные деньги ей все же не помешали бы, ведь надо платить за коммунальные услуги.

– Дочь утверждает, что не имеет постоянного места работы, сама проживает у родственницы. С матерью она постоянно конфликтует и платить алименты отказывается. Однако при напоминании жительница региона все же переводит пожилой родственнице незначительные суммы, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Так как суммы переводов оказались небольшими, 40-летнюю алиментщицу посадили в спецприемник на 10 суток. Однако и после отбывания наказания женщина не начала выплачивать своей матери алименты. Теперь ей грозит лишение свободы до одного года, возбуждено уголовное дело.