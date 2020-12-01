День рождения Урал Мороза. Фото предоставлено "КП".

В арамильском «Парке Сказов» 5 декабря пройдет фестиваль «День рождения Урал Мороза» (0+).

На праздник приедут пять сказочных волшебников из других регионов страны. Это герои русских народных сказок Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный, Тол Бабай (Дед Мороз из Удмуртии), ямальский Дед Мороз – Ямал Ири, наделенный волшебной силой духов тундры. Впервые в гостях – Алтайский Дед Мороз. Весь день герои будут гулять по территории «Парка Сказов», демонстрировать волшебство детям и проводить мастер-классы. С героями можно будет сфотографироваться и взять автограф на память.

Идея фестиваля «День рождения Урал Мороза» – наполнить праздником суровую уральскую зиму и позитивом жителей региона, подарить гостям положительные эмоции от зимней погоды. Участники испробуют на себе интересные зимние забавы, игры, ощущения, которые были бы невозможны без холода и снега. Праздничная программа насыщена развлечениями: весь «Парк Сказов» оживет в волшебном порыве, на центральной сцене состоится фестиваль с песнями и театрализованными зарисовками, участники посетят сразу 5 сказочных домиков с артистами и новыми зимними забавами.

Гости насладятся свежим уральским воздухом, посмотрят на фаер-шоу, подрифтуют на тюбингах, покатаются на самоходной печи и примут участие в розыгрыше 5 призов от «Парка Сказов». Главный приз – сутки проживания в арамильском гостевом домике.

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием программы, чтобы успеть посетить все развлечения и не упустить ничего интересного:

10.00 – 11.00 – развлекательная программа и торжественная речь именинника.

11.00 – 12.00 – квест «Зимний переплет».

12.00 – 13.00 – торжественное открытие на центральной сцене.

13.80 – 18.00 – поздравления от сказочных героев отдельными блоками.

15.00 – 15.30 – розыгрыш подарков в честь пятилетнего юбилея «Парка Сказов».

18.00 – 19.00 – общий выход всех сказочных гостей Урал Мороза.

Мероприятие проводится при поддержке правительства и Министерства инвестиций и развития Свердловской области, а также Центра развития туризма региона.

Подробности о фестивале и билеты: +7 (343) 226-40-30. Сайт: https://parkskazov.ru/