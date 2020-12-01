Тюменца, который пытался «отмазать» друга, осудят за ложный донос. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в заведомо ложном доносе.

21 сентября вечером обвиняемый по просьбе знакомого передал ему ключи от своей машины ВАЗ-2107, чтобы тот съездил в магазин. Приехав в село Рассвет Исетского района, мужчина купил спиртное и выпил его. Далеко уехать он не смог, тут же врезался в здание магазина и скрылся. Очевидцы рассказали о произошедшем полицейским.

– Приехавшие сотрудники ДПС догнали и остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый друг заявителя. О случившемся стало известно владельцу авто, он, желая избежать административной ответственности, обратился в полицию с заявлением об угоне машине, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты собрали и закрепили доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.