Тюменца жестоко обманули при покупке пижамы. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть уватской полиции с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что хотел приобрести пижаму через мессенджер, однако остался ни с чем.

Потерпевший в мобильном приложении нашел рекламу группы по продаже одежды и аксессуаров. Среди предложенного ассортимента заявитель увидел пижаму, которую давно хотел приобрести. Связавшись с администратором группы в личной переписке, молодой человек оформил заказ на комплект из шести пижам для всех членов семьи. Стоимость заказа составила пять тысяч рублей.

– Получив стопроцентную предоплату, продавец пообещал потерпевшему отправить трек-номер для отслеживания почтового отправления. После этого он перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленницы.