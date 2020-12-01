В Тюменской области выявили почти тысячу новых случаев ВИЧ. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области с начала года выявлено 964 новых случая ВИЧ-инфекции, почти 58% составляют мужчины. В 78,5% случаев заражение произошло половым путем. Всего 1,2% местных жителей инфицированы ВИЧ.

Также стало известно, что темп прироста за 10 месяцев этого года составил минус 28,5% (за аналогичный период прошлого года – минус 9,3%). Среди взрослого населения ВИЧ-инфекция чаще выявляется у людей 30 – 45 лет. Увеличилось число случаев заражения среди граждан старше 50 лет (более 15%).

– Одним из важных компонентов противодействия распространению ВИЧ является профилактика. Информационно-профилактическая работа в этом году была в большей своей части перенесена в онлайн-режим. Порядка 50 вебинаров, лекций, трансляций для различных аудиторий проводят сотрудники Центра профилактики и борьбы со СПИД в эту неделю, – рассказал главный врач медицинского учреждения Владимир Романов.