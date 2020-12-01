Ледовый городок обойдется тюменским властям в 3,9 млн рублей. Фото: Вадим Бегун

Тюменские власти определились с подрядчиком, который возведет в областной столице ледовый городок. Также победитель лота установит скульптуры на Цветном бульваре.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что заявки оставили четыре компании. Это ИП Масягин Кирилл Владимирович (4,8 млн), ООО «Уральский лед» (4,45 млн), ООО «Альтерра» (3,9 млн). Однако самую низкую цену заявило ИП Жердев Владимир Владимирович. Предприниматель оказался готов сделать работу, за которую власти изначально платили пять миллионов рублей, за 3,9 млн.

Исполнитель обязан изготовить горки на деревянном каркасе, а при устройстве фигур и композиций использовать прозрачный лед без пузырьков, сколов, щелей, внутренних трещин. Также по контракту победитель лота обязан прибирать городок, вывозить мусор и осколки льда.