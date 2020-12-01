Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 декабря 2020 года увеличилось на 161 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 18 427 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 319 человек выздоровели (за весь период – 14 506), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 066 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 714 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 763 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 322 056 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровели 1 803 467 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо вступила в ряды добровольцев, на которых испытают вакцину «ЭпиВакКорона». Сегодня, 1 декабря, в Тюменском государственном медицинском университете началась третья фаза клинических испытаний вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне самой интересно». Главный тюменский санврач – среди добровольцев, на которых испытают вакцину от коронавируса

Галина Шарухо считает, что лучше привиться, чем переболеть (подробнее)