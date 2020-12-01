«Мне самой интересно». Главный тюменский санврач – среди добровольцев, на которых испытают вакцину от коронавируса

Главный тюменский санврач – среди добровольцев, на которых испытают вакцину от коронавируса. Фото - www.tyumsmu.ru.

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо вступила в ряды добровольцев, на которых испытают вакцину «ЭпиВакКорона». Сегодня, 1 декабря, в Тюменской государственном медицинском университете началась третья фаза клинических испытаний вакцины.

По информации вуза, уже сформирован пул из 650 добровольцев, большинство которых составляют сотрудники образовательных и медицинских учреждений. Из них к вакцинации допустят 500 человек.

– До настоящего времени я не встречалась с вирусом, не болела, в отличие от многих людей. Я ждала эту вакцину, и очень хочу, чтобы у нас все прошло удачно. Мне интересно самой принять участие в этом исследовании. Тревожности нет. Считаю, что лучше привиться, чем переболеть, – отметила Шарухо.

Отметим, что наблюдать за добровольцами будут полгода. За этот период предусмотрено 11 встреч с врачами, 5 из них – очные, остальные – по телефону. В любое время участник исследований может связаться с врачом. Вакцинация добровольцев начнется уже в среду, 2 декабря. Повторная пройдет через 21 день после первого укола.