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Лаборант «Тюменнефтегаза» удачно дебютировала на региональном конкурсе «Славим человека труда!»

Вадим Бегун
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Лаборант «Тюменнефтегаза» удачно дебютировала на региональном конкурсе «Славим человека труда!» Фото предоставлено "КП".

Лаборант «Тюменнефтегаза» удачно дебютировала на региональном конкурсе «Славим человека труда!» Фото предоставлено "КП".

В Тюмени завершился региональный конкурс «Славим человека труда!» среди лаборантов химического анализа. Бронзовым призёром конкурса стала лаборант химического анализа АО «Тюменнефтегаз» Алина Звезда. Впервые предприятие принимало участие в таком конкурсе и сразу вошло в тройку лидеров.

Алина Звезда – выпускница химического факультета ТюмГУ, в прошлом году пришла молодым специалистом в лабораторию приемо-сдаточного пункта «Заполярное» АО «Тюменнефтегаз».

Конкурс «Славим человека труда!», который ежегодно проводится для повышения мастерства участников и престижа профессии, состоялся в конце ноября на базе Центра компетенций по стандартам World Skills Russia Тюменского индустриального университета. Перед конкурсантами стояла задача определить жесткость воды в образце из источников питьевого водоснабжения и продемонстрировать свои теоретические знания по 40 вопросам из аналитической химии и методам лабораторного контроля.

Призеры конкурса «Славим человека труда!» награждены грамотами, денежными премиями и памятными призами.