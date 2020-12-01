Пьяный тюменец без прав устроил гонки с нарядом Росгвардии. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени в ночь на понедельник одному из нарядов Росгвардии пришлось догонять на автомобиле нетрезвого водителя «Шевроле». В это время сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

– Автомобилист был задержан, у него присутствовали признаки алкогольного опьянения. При освидетельствовании на месте алкотестер показал превышение нормы, также выяснилось, что у водителя отсутствуют водительские права. Его привлекли к административной ответственности. Кстати, это уже третий подобный эпизод в «послужном» списке мужчины – до этого его дважды наказывали за нетрезвое вождение без прав, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Всего в рамках мероприятия автоинспекторы проверили более 2 900 автомобилей, выявлено более 1 485 нарушений правил дорожного движения и три факта подделки водительских прав.