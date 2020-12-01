Тюменские хирурги «сачком» достали тромб из мозга пациента. Фото - pixabay.com.

Осенью в тюменскую ОКБ № 2 госпитализировали мужчину с инсультом. Его родственники вовремя заметили нарушение речи и обездвиженные конечности. В больнице им сообщили: большой тромб перекрыл просвет крупного сосуда головного мозга.

– Под контролем рентгена к тромбу подводится специальный катетер, на конце которого имеется устройство, внешне напоминающее сачок. С помощью этого устройства хирург захватывает тромб и извлекает его из сосуда. В результате такой манипуляции кровоток в сосудах головного мозга восстанавливается, – объяснила пресс-секретарь больницы Ирина Ющенко.

Она отметила, что к пациенту прямо на операционном столе вернулась речь и способность двигать до этого парализованной рукой. Всего за 2020 год на базе ОКБ № 2 было проведено 11 подобных операций. Благодаря высокотехнологичному методу удаления тромба пациентам не просто спасают жизнь, а избавляют их от инвалидности.