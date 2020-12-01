«Накануне пил пиво». На тюменской трассе задержали пьяного водителя грузовика

На тюменской трассе задержали пьяного водителя грузовика. Фото - ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники тюменской ГИБДД провели профмероприятие «Нетрезвый водитель». Всего они задержали 47 пьяных автомобилиста, одного из них – на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

По словам автоинспекторов, автомобилем МАЗ управлял 52-летний тюменец с явными признаками опьянения. Показания алкотестера составили 0,46 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что почти в три раза превышает норму.

– По признанию водителя, накануне он употреблял пиво. Теперь его ждет крупный штраф и лишение водительских прав. Грузовик помещен на спецстоянку, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в этом году на территории региона произошло 220 ДТП с участием нетрезвых водителей, погибли 38 человек, ранены 317.