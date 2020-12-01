Тюменцы выиграли Кубок Губернатора ЯНАО по игре «Что? Где? Когда?». Фото - Олег Войкин.

Молодёжная команда «Команда Тюмени» одержала победу в «Битве интеллектов – 2020» и выиграла Кубок губернатора ЯНАО среди молодёжных команд УФО. Всего в кубке приняли участие 75 команд из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Чемпионат был посвящён 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники ответили на 30 вопросов игры «Что? Где? Когда?». В качестве ведущего игры выступил Алесь Мухин – капитан команды элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и двукратный обладатель хрустальной совы.

– В этом году я не только впервые сыграл на Кубке губернатора ЯНАО, но и приложил руку к комплектованию сборной региона. Хорошо, что в непростых карантинных условиях удалось собрать сильный состав. В 2020 году исполняется 20 лет интеллектуальному движению в нашем регионе. И здорово, что, аккурат к юбилею нам удалось победить на столь представительном турнире, – прокомментировал победу капитан команды, член Общественной палаты Тюменской области Аркадий Либерман.

После первых десяти вопросов тюменские знатоки делили первое место с командой из Нового Уренгоя с восемью правильными ответами. Во втором туре команде удалось ответить на 6 вопросов и обеспечить себе отрыв в 1 балл. В третьем туре разыграли самые сложные вопросы турнира. Уверенная игра «Команды Тюмени» позволила вновь взять 6 вопросов и обеспечить уверенное лидерство с отрывом в два балла. Серебро и бронзу в перестрелке разыграли команды из Нового Уренгоя. Студенческая команда «НолоН» заняла 6-е место в турнирной таблице.

– Наши знатоки участвуют в «Битве интеллектов» уже третий раз. В предыдущие годы мы занимали второе и третье места, и нам немного не хватало до победы. Очень здорово, что в нашей копилке теперь есть и победа на этом турнире, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Заслуженную награду победителям онлайн-чемпионата «Битва интеллектов – 2020» доставят и торжественно вручат в ближайшую неделю. Состав команды: Аркадий Либерман (капитан), Владислав Тарасов, Юлия Снигирёва, Евгений Артёмов и Олег Войкин.