Тюменские подростки узнали рецепты успеха. Фото предоставлено организаторами.

Тюменские подростки узнали, как стать успешными. Об этом им рассказали спикеры форума «Семья&RocketForum online», который на днях прошел в областной столице на площадке сайта для тюменских родителей «Детки». Организатором мероприятия выступил федеральный партийный проект «Крепкая семья».

Подростковый психолог Никита Карпов из Санкт-Петербурга отметил, что успешность человека в жизни напрямую зависит от его самооценки. В своем выступлении «Самооценка – как узнать, чего я стою», он рассказал, что формирует самооценку у подростков.

– Это родители, сверстники, свои результаты, мы сами. Именно в подростковом возрасте самооценка становится нестабильной, и в этот же период мальчику и девочке становятся важны свои результаты. Поэтому главная задача – разобраться, что сейчас происходит, и стабилизировать историю, – рассказал Никита Карпов.

По словам спикера, в основе самооценки лежит честная информация о себе. Все дело в том, что и подростки, и взрослые склоны к иллюзиям. Человек стремится создать определенное впечатление о себе у окружающих, но сам знает, что на самом деле все иначе.

– Не строит иллюзий по поводу того, что все быстро исправит к концу четверти, а просит помощи. Это может быть мама, которая будет напоминать про уроки, а может быть совместное выполнение заданий с другом, как вариант – по видеосвязи. Такой подход позволит сдвинуть решение проблемы с мертвой точки, а если пребывать в иллюзиях, ничего не изменится, – пояснил психолог, подчеркнув, что самооценка – одна из ключевых вещей, которая влияет на то, как в дальнейшем у ребенка будут складываться отношения с другими людьми, насколько он будет успешен в жизни.

Отметим, что в первой части форума спикеры рассказали о том, на какие федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми могут рассчитывать тюменцы. Во второй части мероприятия эксперты обсудили с родителями несколько актуальных вопросов. Третья часть форума включила в себя мотивационные лекции для подростков.

Подробнее обо всех рекомендациях и советах экспертов по обозначенным темам можно узнать из трансляции форума. Запись доступа на сайте «Детки».