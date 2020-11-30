Тюменское АПК-предприятие получило ежегодную премию GENEX в номинации «Международная категория»

За выдающиеся достижения в области воспроизводства и генетики тюменское предприятие «Эвика-Агро» Исеткого района получило ежегодную премию GENEX в номинации «Международная категория». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, предприятие показало стратегию генетического совершенствования стада, направленного на создание коров, которые способны соответствовать мировым стандартам конверсии корма, продуктивному долголетию и фертильности в условиях промышленного производства.

Отдельную роль в победе компании сыграл подбор быков, профессионализм специалистов предприятия и техники по искусственному осеменению. Все сотрудники предприятия прошли обучение и поддерживают уровень квалификации.

Специалисты отмечают, что только при высоком уровне эффективности организации в комплексе и взаимосвязи процессов кормления, селекционно-племенной работы, ветеринарного обслуживания, воспроизводства, менеджмента можно добиться подобных результатов на мировом уровне.