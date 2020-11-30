Нефтегазовые предприятия ежегодно заказывают у предприятий Тюменской области продукцию на крупные суммы. Фото: Инстаграм Антона Машукова

Нефтегазовые предприятия заказали у предприятий Тюменской области продукцию на общую сумму почти в 157 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию в нефтегазовой отрасли из-за коронавируса, сумма растет ежегодно. В 2017 году она составила 66,5 млрд рублей, годом позже – 90,7 млрд рублей, а в 2019 году – почти в 157 млрд рублей.

- На фоне стабильно низких цен на нефть, инвестиционные программы нефтяников снижаются, а это значит, что каждый рубль прироста - победа в сложнои конкуренции между регионами и компаниями, победа над импортом, - рассказал Антон Машуков.

Во многом это стало возможным благодаря Тюменскому нефтегазовому форму. Благодаря нему, в 2017 и 2018 годах прошли первые закупочные сессии – это уникальныи на тот момент формат прямого взаимодеи ствия поставщиков и заказчиков. Затем годы он перешел в технологические дни, когда компании презентуют свои новинки непосредственно заказчику.

Антон Машуков подчеркнул, что именно на форуме партнеры договариваются о реализации новых инвестпроектов. Таким образом, в Тюмени появятся два самых современных научных центра исследования керна «Новатэка» и «Газпромнефти» объемом инвестиции более 7 миллиардов рублеи .