В Тюменской области создадут цифровой проект по созданию сельхозпроизводителей-интеграторов Фото: pixabay.com

В Тюменской области появится цифровой проект по созданию сельхозпредприятий-интеграторов. По словам заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента агропромышленного комплекса региона Владимира Чейметова, проект реализуют для поддержки сельского предпринимательства.

- Мы внимательно подходим к развитию малого бизнеса на селе. Вместе с коллегами из департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства мы изучили лучшие практики и идеи в этой сфере, - рассказал Владимир Чейметов.

Задача сельхозпроизводителей-интеграторов – в том, чтобы объединить вокруг себя фермеров и владельцев ЛПХ (личных подсобных хозяйств, - прим. ред.) и обучить их передовым бизнес-методам и технологиям. К примеру обработкой и фасовкой салатов занимается предприятие «Прованс». Несмотря на то, что продукция пользуется хорошим спросом, ощущается недостаток сырья.

- Чейчас мы вместе с «Провансом» и нашим аграрным университетом разрабатываем цифровую модель бизнеса по выращиванию салатов, которой смогут воспользоваться тюменские фермеры, - подчеркнул Владимир Чейметов.

Такой же проект по выращиванию смородины в промышленных масштабах разрабатывает предприятие «Ягоды Плюс». Предприятия-интеграторы появятся на предприятиях по производству мяса и «молочки», а также растениеводства.