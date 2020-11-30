В Тобольске впервые провели уникальную операцию для женщин Фото: pixabay.com

Эндоваскулярную эмболизацию маточных артерий при миоме матки впервые в Тобольске провел врач высшей категории Андрей Прохорихин. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, она не требует наркоза и проводится под местной анестезией в режиме реального времени.

По словам Андрея Прохорихина, под рентгеном нужно найти артерии, кровоснабжающие матку, и закупорить их специальными микроэмоблами. Известно, что матка – пористый орган и может питаться из микроциркуляции, а вот миоматозные узлы нуждаются в магистральном кровотоке.

- В результате миомы перестают снабжаться кровью и начинают уменьшаться, пациентка перестает ощущать дискомфорт, болевой синдром проходит обычно за сутки. – отметил врач.

Операция проводится внутри без разреза, через маленький прокол. Такое медицинское вмешательство проводят пациентам даже с различными сопутствующими заболеваниями (диабет, гипертония, ожирение), при которых противопоказаны традиционные хирургические операции. Эмболизация позволяет избегать операционной травмы и анестезиологического риска.

Отметим, что эмболизация маточных артерий с успехом применяется для лечения женщин в Тюменской области. Например, в Областной больнице №3 ее проводят абсолютно бесплатно по полису ОМС. До конца 2020 года в больнице проведут 10 таких операций, а в 2021 году эмболию маточных артерий проведут 50-ти тобольским женщинам, а также женщинам из Тобольского, Уватского и Вагайского районов.