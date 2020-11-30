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Тюменцы могут подарить подарок на Новый год нуждающимся пенсионерам

В Тюменской области реализуется юбилейная акция «Новый год для всех!»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы могут подарить подарок на Новый год нуждающимся пенсионерам

Тюменцы могут подарить подарок на Новый год нуждающимся пенсионерам

Фото: pixabay.com

Тюменцы могут принять участие в десятой, юбилейной, акции «Новый год для всех!», которая призвана дарить подарки для пожилых людей. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, акцию объявил Областной геронтологический центр и благотворительный фонд «Старшее поколение».

Больше всего пенсионеры хотят простые подарки, в том числе, теплый плед, домашние тапочки, шаль, термос, свитер, набор к праздничному столу или настоящую елочку – главный символ наступающего 2021 года. Однако есть люди, которые хотят получить лишь яркие впечатления и эмоции.

Все пожелания бабушек и дедушек можно узнать на официальном сайте проекта, а также на специальных арт-площадках в торговых предприятиях и бизнес-центрах Тюмени. В преддверии Нового года на искусственных елочках там разместят елочные игрушки с пожеланиями одиноких пенсионеров. Чтобы принять участие в проекте, нужно лишь снять игрушку с пожеланием, купить подарок и оставить его в специальной корзине. Подарок примет либо сам администратор, либо передаст его координаторам акции в Тюмени.

Собрать адресный новогодний подарок и передать его в пункт приема можно по предварительной записи по телефону (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов 30 минут). Сами пенсионеры смогут рассказать о своих пожеланиях по телефону (3452) 51-77-05 (Областной геронтологический центр), а также написать сообщение на официальную почту проекта progc72@mail.ru.

Акция продлится до 15 января 2021 года.

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