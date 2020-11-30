Александр Моор: детсад в районе Московского тракта и Магнитогорской в Тюмени построят в октябре 2021 года. Фото: Оперштаб Тюмени

Работы по газификациии улиц в Нижнетавдинском районе и Заводоуковском городском округе выполнят в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время видеоконференции с жителями региона, посвященной улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Все вопросы глава региона взял на личный контроль.

В ответ на вопрос тюменки о возможном переносе сроков сдачи детского сада в районе ул. Московский тракт и Магнитогорской, глава региона заявил, что садик введут в эксплуатацию в октябре 2021 года, как это и планировалось. На его постройку из бюджета Тюменской области выделено 290,7 миллионов рублей, а на закупку оборудования – 42 миллиона рублей.

Кроме того, в адрес Александра Моора поступили вопросы по строительству тротуара в Омутинском районе, строительству дороги в Ярковском районе и строительству тротуара в Заводоуковском городском округе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Baker Hughes в России и СНГ Елена Акольцева подписали соглашение, которое открывает новые перспективы сотрудничества нашего региона и технологической компании, представляющей решения в сфере энергетики.